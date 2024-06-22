لوسي: الدخان أبشع ما في الكباريه وبسببه عملت قسطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت النجمة لوسي إن الدخان الكثيف الموجود في الملاهي الليلية "الكباريه"، هو أبشع ما في هذه الأماكن، إذ تسبب لها في أزمة صحية تتعلق بالقلب.

وأوضحت في حوارها مع برنامج "عندي سؤال" المعروض عبر منصة المشهد: "أبشع ما في الكباريه الدخان، خصوصا وانت بتعمل مجهود كل رئتك مفتحة والشعب الهوائية مفتحة، كل ده يؤذي الفنان وأنا اتأذيت من الدخان، بس دلوقتي أنا كويسة الحمد لله".

وتابعت لوسي "حسيت بضربات قلب غريبة ونفسي مش مظبوط، رحت لدكتور القلب قالي مقدرش أعمل معاكي حاجة انتي شخصية عامة، وقالي حالتك لازم تسافري برة، دموعي نزلت وشعرت بإحباط ومكانش عندي هاجس الموت وزوجي كان مخضوض عليا جدا، قلتله متخافش ربنا بيدي إشارة وعلامات للموت مكانتش موجودة وأنا متفائلة دائما، عمري ما اتشائمت، رحت لدكتور شاطر قوي قالي إيه ده الموزة بتاعتنا الحلوة، والكلمة دي في لغة العوالم يعني ليدي، وعملت قسطرة لشريان بيضخ الدم للقلب".

وبسؤالها عن أجمل ما في الكباريه من وجهة نظرها، قالت: "في البداية كباريه هي كلمة فرنساوي، والناس بتاخدها على أن فيه حاجات مش حلوة بسبب السينما اللي صورت إن الكباريه كده".

وتابعت "أجمل ما فيه الكباريه: الناس اللي جاية تتفرج على شغلك واستعراضاتك وتسمع صوتك وتشوف أدائك، والرزق للناس اللي حواليك".

لوسي واحدة من أشهر نجمات الرقص الشرقي، كما شاركت في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، بينها: ليالي الحلمية، زيزينيا، سارق الفرح، أرابيسك، فوازير إيما وسيما.