غدا.. المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى في جمعية نقاد السينما المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين المخرجة هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى في نقاش مفتوح حول استخدام الخام في السينما وذلك في تمام السابعة مساء الأحد 23 يونيو 2024 بمقر جمعية نقاد السينما المصريين.

ومن المقرر أن يتطرق النقاش الذي تديره الناقدة الفنية أمنية عادل إلى رحلتهما في صناعة فيلم "شرق 12" وإعادة إحياء الخام واكتشاف عوالم التحميض، إذ تم تصوير الفيلم على خام السينما وهو أول فيلم يتم تصويره بهذا الشكل منذ ما يزيد على 10 أعوام كما تم تحميض الفيلم في معامل مدينة السينما وتم مسحه رقميا في قسم الترميم في مدينة الإنتاج الإعلامي.

ويعد فيلم (شرق ١٢) الذي شارك في نصف شهر المخرجين في الدورة ٧٧ من مهرجان كان السينمائي الدولي هو التعاون السابع بين هالة القوصي ومدير التصوير عبدالسلام موسى وثالث إنتاج لشركتهما نقطة للإنتاج الفني بعد الفيلم الروائي زهرة الصبار ٢٠١٧ والفيلم القصير لا أنسى البحر ٢٠٢٠ والذي عرض في مسابقة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتم خلاله تجربة خام السينما وكاميرات التصوير قبل الإبحار في مشروع الفيلم الروائي الطويل (شرق ١٢).

يذكر أن فيلم (شرق ١٢) من بطولة منحة البطراوي، وأحمد كمال، ويشهد أول ظهور سينمائي للموهبتين الصاعدتين عمر رزيق وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس.

الفيلم سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبدالسلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وتصميم شريط الصوت عبدالرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير إنتاج محمد جمال الدين.