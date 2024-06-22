أحمد عز يكشف لـ"الخليج 365" سر إعجاب الجمهور بـ"ولاد رزق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال النجم أحمد عز إن سر حب وإعجاب الجمهور بـ"ولاد رزق"، هو اجتهاد كل فريق العمل.

وتابع في تصريحات مصورة لـ"الخليج 365": "سر إعجاب الجمهور إلى جانب الاجتهاد والتوفيق والنصيب، هو المخرج الكبير طارق العريان الذي نعمل معه، والإنتاج المختلف الموجود في الفيلم، ووجود دعم هيئة الترفيه ومعالي المستشار تركي آل الشيخ".

"ولاد رزق- القاضية" تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، محمد ممدوح، آسر ياسين، كريم قاسم، أحمد الرافعي، علي صبحي، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، ويشهد مشاركة عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، بينهم: كريم عبدالعزيز، أحمد فهمي.