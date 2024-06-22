نسرين طافش تخضع لجلسة تصوير أنيقة.. والجمهور يغازلها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة نسرين طافش، متابعيها عبر السوشيال ميديا أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

ونشرت نسرين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة كريمة جدًّا .. كل ما عليك هو أن تكون متلقِّيا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور .. كن بريئًا تمامًا من كلِّ فساد وتلوث فكري .. ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمناً أن المزيد سوف يأتي.. الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها أبدًا، فهي لا متناهية .. والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "كل الحب" ، "جميلة كجمال الطبيعة"، "انتى جميلة الجميلات" ، "كل يوم تزيدي جمال" ، "القمر كله" ، "احلويتي" ، "العسل".

يذكر أن، آخر الأعمال الفنية لـ نسرين طافش فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة أحمد الفيشاوي ومي سليم ومحمد محمود، وعدد من الفنانين ومن تأليف سمير النيل ومن إخراج أيمن مكرم، والذي عرض مؤخرًا في دور العرض السينمائي بمصر وعدد من الدول العربية.