الجمعة.. محمد حماقي يحيي حفل "ليالي مصر" في ستاد "30 يونيو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة، الموافق 28 يونيو الجاري، حفلا غنائيا ضخما ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر" الغنائية، وذلك في ستاد الدفاع الجوي – ستاد 30 يونيو - بالقاهرة الجديدة.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي باقة من أجمل أغانيه التي تحظى بإعجاب الجمهور.

يأتي حفل محمد حماقي ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، والذي تقدمه شركتي المتحدة برودكشن وتذكرتي، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عددا كبيرا من الحفلات الغنائية الضخمة يحييها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات. وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعدة الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.