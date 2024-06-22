لوسي: "كنت أهلاوية وبقيت زملكاوية عشان أنا ضد الظلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة لوسي إنها كانت تشجع فريق النادي الأهلي في كرة القدم، ولكنها قررت أن تشجع بعد ذلك فريق نادي الزمالك، لأنها ضد الظلم، حسب تعبيرها.

وأوضحت لوسي في حوارها مع برنامج "عندي سؤال" المعروض على منصة المشهد: "كنت أهلاوية وبقيت زملكاوية عشان أنا ضد الظلم، ممكن تلاقي الفريق بيلعب كويس قوي والحكم مش بيحسب له فاولات، وبحس إنه مش عايزينه يكبر اكتر من كده.. ظلم".

لوسي تحدثت خلال الحلقة عن حياتها الفنية والشخصية، مشيرة إلى أن لقب الراقصة ظلمها إنسانيا وعلى مستوى التمثيل، كما كشفت عن مرورها بأزمة صحية تتعلق بالقلب.

لوسي واحدة من أشهر نجمات الرقص الشرقي، وشاركت كممثلة في أكثر من عمل سينمائي وتليفزيوني، بينها: فوازير إيما وسيما، ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، سارق الفرح، ليه يا بنفسج، سمارة، سلطان الغرام.