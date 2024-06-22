عودة محمد سعد بفيلم "دكتور عدوه" بعد غياب 5 سنوات عن شاشة السينما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المنتج محمد الرشيدي عن عودة الفنان محمد سعد بفيلم جديد بعنوان "دكتور عدوه" الذي يمثل عودته لشاشة السينما بعد غياب قرابة الـ 5 سنوات من آخر أفلامه "الكنز 2: الحب والمصير" عام 2019.

ونشر "الرشيدي" صورة تجمعه بالفنان محمد سعد والمخرج وائل إحسان من التعاقد عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" وعلق: "بسم الله توكلنا على الله، فيلم دكتور عدوه، النجم محمد سعد، إخراج وائل إحسان، ومن المقرر أن يتم الكشف عن الأبطال المشاركين وميعاد عرضه تجاريًا خلال الفترة الماضية.

وشارك الفنان محمد سعد خلال الفترة الماضية بعدد من الأعمال الفنية ما بين المسرحية والتلفزيونية منها مسلسل "إكس لانس" الذي عرض بموسم دراما رمضان 2023، إلى جانب مسرحية "علي بابا" وتم عرضها ضمن فعاليات "موسم الرياض" بالمملكة العربية السعودية.

وشارك المنتج محمد الرشيدي في العملية الإنتاجية لفيلم "أهل الكهف" الذي عرض بموسم أفلام عيد الأضحى.

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