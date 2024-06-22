لقاء متجدد مع نادي فنون الأوبرا بدمنهور.. الإثنين

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكرى في الحادية عشر صباح الاثنين ٢٤ يونيو بمسرح أوبرا دمنهور، لقاء جديد لنادى فنون الأوبرا بعنوان "اوبرا ميدان الأوبرا"، وذلك في إطار فعاليات الثقافة المصرية لإثراء التذوق الفنى لكافة أشكال الفنون الراقية.

ويستضيف المخرج الدكتور حسام رشدي الأستاذ بالمعهد العالي للباليه، الفنان الدكتور أسامه على استاذ علوم الموسيقى بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وتدير اللقاء الدكتورة راندا حلمي استاذ التمثيل والإخراج بجامعة دمنهور ومن إعداد الفنانة التشكيلية إيمان مكاوى.

يذكر أن نادي فنون الأوبرا، يستهدف تبسيط كافة اشكال الفنون الراقية وتنمية التذوق الفني لدى الجمهور وخاصة الشباب، ويشارك فيه عدد من أشهر الفنانين والمثقفين في مصر.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.