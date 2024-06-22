مصطفى شعبان وخالد سرحان يشيدان بمجهودات تامر عبدالمنعم في مسرح السامر

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد بعض الفنانين والإعلاميين والمثقفين بمجهودات الفنان تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية ومخرج عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠.

من جانبه ساند الفنان خالد سرحان زميله وصديقه الفنان تامر عبدالمنعم وقال : أخويا تامر عبدالمنعم عشرة العمر متألق وبيعيد البهجة في مسرح السامر براڤو.

وعلق الفنان مصطفى شعبان على أحد منشورات الفنان تامر عبدالمنعم وقال : طول عمرك بطل.

أما الإعلامي القدير عمرو الليثي علق وقال : الف مبروك نجاحك وأفكارك المتميزة ولا أخفي عليك فكرة سينما الشعب فكرة رائعة ومبتكرة أحييك عليها أخويا الغالي.

جاءت هذه المساندة والإشادات بعد نجاح عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ التي عرضت خلال موسم عيد الأضحى على مسرح السامر والتي كانت ترفع شعار كامل العدد خلال ثلاثة أيام من عرضها واستمر هذا النجاح بعد عرضها على مسرح قصر ثقافة القناطر.

نوستالجيا ٩٠/٨٠ بطولة أعضاء فرقة السامر المسرحية، رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم، إستعراضات فرق بورسعيد والحرية وسوهاج وروض الفرج للفنون الشعبية، أعاد التوزيع الموسيقي للعرض محمد مصطفى، ديكور مهندس محمد جابر، مكياج إسلام عباس، مصمم الأزياء رنا عبدالمجيد إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة.

عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ فكرته مستوحاه من الأعمال الخاصة في فترة الثمانينات والتسعينات سواء الأعمال الدرامية والبرامج التلفزيونية والأفلام والأغاني والكارتون التي تم تقديمها في هذا العصر بتوزيع جديد.

الجدير بالذكر أن عرض الدراما الإستعراضية الغنائية نوستالجيا ٩٠/٨٠ تم عرضه على مسرح السامر بالعجوزة ثلاث ليالي إمتلأ المسرح خلالها عن آخره.

وينتقل عرض نوستالجيا ٩٠/٨٠ الأسبوع المقبل إلى المدينة الباسلة بورسعيد لمدة ليلة واحدة وبعدها إلى عروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية.

تامر عبدالمنعم

تامر عبدالمنعم

تامر عبد المنعم ممثل وكاتب مصري، مواليد 12 يوليو 1973، تخرج من المعهد العالي للسينما قسم السيناريو وتتلمذ على يد استاذه محمد جواد وعبد الرحيم الوطن.

عمل في المسرح مع الفنان عادل إمام في مسرحية «بودي جارد والزعيم» وشارك أيضا الفنان الكوميدي محمد نجم في مسرحية كحيون ربح المليون وشارك في العديد من الأفلام في أدوار ثانوية مثل مشاركته مع الفنان أحمد زكي في أضحك الصورة تطلع حلوة ومعالي الوزير قبل أن يقوم بتقديم بطولته المطلقة الأولى في فيلم المشخصاتي عام 2002 كما أثار توليه منصب رئيس قصر ثقافة السينما 2006 في جاردن سيتي هجوما عنيفا.