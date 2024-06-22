بالصور- مصطفى كامل يشعل حفل الساحل الشمالي تحت شعار "كامل العدد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أحيا الفنان مصطفى كامل أولى حفلاته الغنائية في الساحل الشمالي ضمن الحفلات الغنائية لموسم صيف 2024، وسط حضور عدد كبير من جمهوره وحمل الحفل شعار "كامل العدد".

وقدم مصطفى كامل باقة من أغانيه وسط تفاعل الجمهور الذي حرص على الحضور ودعمه في أولى حفلاته بمدينة العلمين.

وكانت قد أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان مصطفى كامل عن دخول السيدات مجانًا.

واحتفل الفنان مصطفى كامل بزفاف ابنته بشهر مايو الماضي وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن والغناء والإعلام والشخصيات العامة.

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، تحقيق النقابة إيرادات بلغت 227 مليون جنيه خلال مدة وجوده على مقعد النقيب خلال عام وسبعة أشهر فقط.

وأحيا مصطفى كامل مؤخرًا حفلًا غنائيًا في لبنان، ونفدت التذاكر قبل الحفل بيومين، وقدم العديد من أغانيه الشهيرة وسط تفاعل الجمهور اللبناني.

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