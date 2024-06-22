تركي آل الشيخ عن إيرادات "ولاد رزق 3: القاضية": "جاب تكلفة الفيلم في 10 أيام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عن إحصائية لإيرادات فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" بعدد من الدول العربية حتى أمس الاثنين.

ونشر تركي الاحصائية عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" وعلق: "الدخل حتى أمس في الدول اللي في الجدول 6 ونص مليون دولار نزيد عليهم 3 وشوية مليون دولار من مصر ونزيد عليهم 2 مليون دولار بيع ديجيتال ل 6 شهور يبقى المجموع الكلي 12 مليون دولار تكلفة الفيلم في 10 أيام، من بكرة نخش على الزيادة وبعدها نحسب الضرايب وخصم السينمات ونشوف الصافي، صورة مع التحية للي بيقولوا أن مستحيل يتجاب المبالغ المصروفة على الفيلم، اذا عملت فيلم قوي ومتعوب عليه واحترمت المشاهد وحس بكدا مفيش مستحيل".

واحتفل تركي ال الشيخ بتحقيق فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية مزيحًا فيلم "بيت الروبي" الذي ظل متربعًا على عرش أعلى إيراد لفيلم سينمائي في تاريخ السينما المصرية منذ عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى عام 2023.

ونشر تركي إحصائية أوضح خلالها تصدر فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" في وقت قياسي بإجمالي إيرادات 132,985,242 مليون جنيه خلال 9 أيام فقط من عرضه بالسينمات مقارنة بإيرادات فيلم "بيت الروبي" التي بلغت 130,877,450 مليون خلال 24 يوم من العرض.

وكشف تركي عن فوز "موسم الرياض" بجائزتين برونزية و 6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع وعلق: "يحقق موسم الرياض إنجاز استثنائي ويحصل على جائزتين برونزية و 6 ترشيحات في مهرجان كان ليونز الدولي، شهادة على التميز والإبداع السعودي في مجال التسويق والإعلان عالميًا".

ويواصل تركي الترويج لعدد من الفعاليات حيث أعلن خلال الساعات القليلة الماضية عن إقامة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس، وسط مشاركة 30 فريق عالمي، وأكثر من 1500 محترف في عالم الألعاب".

تدور أحداث "ولاد رزق 3: القاضية" بعد مرور سنوات على انفصال ولاد رزق وأصبح كلا منهما له حياته الخاصة، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله عليهم مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

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