نقابة المهن التمثيلية تكشف عن موعد عزاء والدة أميرة نايف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نعت نقابة المهن التمثيلية،والدة الفنانة أميرة نايف والتي كشفت الفنانة عن رحيلها يوم الثلاثاء الماضي عبر حسابها الرسمي على "انستجرام".

ونشرت النقابة نعيها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" وعلقت: "ينعي نقيب السينمائيين والسادة أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية والدة كل من الزميل مدير التصوير زياد نايف والفنانة أميرة نايف وشقيقة الفنانة فادية عكاشة، نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وكشفت النقابة عن موعد ومكان العزاء: "العزاء غدًا الأحد الموافق 23 يونيو بمسجد الرحمن الرحيم، صلاح سالم، قاعة المروة من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساء".

وأعلنت الفنانة أميرة نايف رحيل والدتها وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله أمي في ذمة الله، اللهم أرحم أمواتنا، نسألكم قراءة الفاتحة".

أميرة نايف هي ممثلة أردنية مقيمة في مصر إكتشفها الفنان الراحل فؤاد المهندس وقدمها معه من خلال فوازير "عمو فؤاد" عام 1997، درست في كلية التجارة وعملت ما بين السينما والتلفزيون ومن أبرز أعمالها فيلم "جاءنا البيان التالي" عام 2001، مسلسل "رجل في زمن العولمة" عام 2002، مسلسل "العندليب" حكاية شعب" عام 2006، وكانت اخر مشاركتها بفيلم "يوم 13" الذي عرض بموسم عيد الفطر عام 2023.

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