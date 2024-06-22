صور- لقاء سويدان تعلن خروجها من المستشفى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة لقاء سويدان عن خروجها من المستشفى، عبر حسابها الخاص على الفيسبوك.

وكتبت:" الحمد لله أنا خرجت من المستشفى، وشكرا من قلبي لحبكم ولكل اللي كلمني".

وكانت تعرضت الفنانة لقاء سويدان لوعكة صحية أثناء تقديمها أحد حلقات برنامجها الجديد ووجدت صعوبة في استكمال الحلقة مما استدعى نقلها المستشفى.

يعرض للفنانة لقاء سويدان حاليًا مسلسل الوصفة السحرية، وتدور أحداثه حول المشكلات الزوجية".

ويشارك في بطولة المسلسل شيري عادل وهيدي كرم وعمر الشناوي ولقاء سويدان للمخرج خيري سالم.