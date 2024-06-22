شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يُحيى ذكرى وفاة ابنته دينا: الله يرحمها ويغفر لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص أمير الغناء العربى النجم هاني شاكر، على إحياء ذكرى وفاة ابنته "دينا" التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2011، ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "اليوم ذكري وفاة دينا هاني شاكر .. الله يرحمها ويغفر لها"، وسرعان ما حظي البوست على عدد كبير من التعليقات التي قامت بالدعاء للراحلة.



بوست هانى شاكر

وانتهى أمير الغناء العربى من تسجيل أغنيته "يا ويل حالى" في مايو الماضي، على أن يتم طرحها عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات الشاعرة راميا بدور، وألحان هيثم زياد، وتوزيع وتسجيل بودى نعوم.

يذكر أن هانى شاكر طرح مؤخرًا أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربى"، وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنًا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكرى وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح هانى شاكر مؤخرًا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـAI والتي لاقت تفاعلاً كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفى شكرى وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جودة، وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرًا أغنيتي "الكبير" و"مروق" اللذين حققا نسبة تفاعل كبيرة مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهما.