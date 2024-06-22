نادين جابر: مسلسل "ع أمل" عبر عن الثورة الداخلية لكل امرأة تتعرض للقهر

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الكاتبة نادين جابر، مؤلفة مسلسل ع أمل بطولة الفنانة ماغي بو غصن، أنها استلهمت شخصية يسار بطلة العمل من خلال شخصية الاعلامية رضوي الشربيني، قائلة : " استعنت ببعض الجمل زي الباب يفوت جمل، شاء من شاء وأبى من أبى".



وأضافت الكاتبة نادين جابر، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية رضوي الشربيني، فى برنامجها هي وبس عبر شاشة قناة cbc، أن شخصية يسار عبرت عن الثورة الداخلية لكل امرأة تتعرض للعنف من الرجل وأنها تعتبر المسلسل قضية عامة وليس مجرد عمل فني ، لافتة إلي أنها تستعد لمناقشة عمل درامي جديد يتناول قضية أخري عن حقوق المرأة، وحققت تفاعل كبير فى جميع الدول العربية.



جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس من تقديم الاعلامية رضوى الشربيني وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخري متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC.