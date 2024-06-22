ماغي بو غصن تكشف حقيقة تقليدها رضوى الشربيني في مسلسلها الرمضاني

ياسر رشاد - القاهرة - قالت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن، في أول ظهور لها مع الإعلامية رضوي الشربيني في برنامج "هي وبس"، إنها تحب الحقيقة وتسردها دون حواجز أو تزييف، مشددة على حبها للشعب المصري، ولشخصية الاعلامية رضوي الشربيني ودافعها عن المرأة وحقوقها بشكل مستمر.

واضافت ماغي، أن شخصية يسار تشبه الاعلامية رضوي الشربيني في برنامجها هي وبس، وكيف تحولت حياتها بعد أن أصبحت مقدمة برامج مشهورة، مشددة على أن شخصية يسار تعرضت للتطرف في حياتها مما أدي لتورطها في حدوث جريمة قتل لأنها استمعت من قبل طرف واحد فقط.



وتابعت ماغي بو غصن، أنها استلهمت العديد من التفاصيل والصفات أثناء تحضيرها لمسلسل " ع امل" وخاصة في شخصية يسار من الاعلامية رضوى الشربيني ومصلحاتها مثل "اللى شارينا ميتشرطتش علينا، شاء من شاء وأبى من أبى"، واضافت أنها تعاطفت مع الشخصية وأحبتها في بعض الصفات من بينها تأثرها الشديد وحزنها الذى كان يظهر بشكل واضح في عينيها حتى بعد انتهاء التصوير، مشددة علي أن إيمانها بالعمل والذى تستعين بالقوة داخلها.



وأوضحت، أن أصعب مشهد واجهته في مسلسل "ع امل" كان عن قتل شقيقتها لأنها أحبت وتزوجت فقط، ولكن المفاجأة أنه أصبح جريمة، ما جعلها تشعر بالحزن الحقيقي لان المسلسل استلهم نماذج حقيقية من المجتمع التي عبرت عنهم الكاتبة نادين خلال العمل وان العديد من السيدات يبدون في أفضل صورة، ولكنهم في داخلهم يشعرون بالحزن والكسرة والضعف.



وتابعت الفنانة ماغي بو غصن، أنها لم تخش من تشبيها بالتعليقات السلبية للإعلامية رضوى الشربيني بأنها "خرابة بيوت"، لأنها كانت مؤمنة بالقضية والسيناريو الذي أجادت التحضير له، وأنه لابُد أن يكون للمرأة آراء وشخصية فى منزلها وحياتها، وليس مجرد اكسسوار وأنها تؤمن بضرورة أن تطالب المرأة بحقوقها وان التنازلات لا تكون على حسابها ومن الممكن أن تفوت لحظة الغضب وغيره، ولكن لا تتنازل بشكل مستمر على حسابها.



جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس، من تقديم الاعلامية رضوى الشربيني، وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخري متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC.