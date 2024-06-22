لقاء سويدان تعلن خروجها من المستشفى.. ووتعلق على أزمتها الصحية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الفنانة لقاء سويدان عن خروجها من المستشفى منذ قليل، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية مفاجئة مساء أمس، وتم نقلها إلى المستشفى على أثرها، بعد أن شعرت بإعياء شديد وآلام في جانبها، وخضعت للعديد من الفحوصات الطبية لتشخيصها بشكل صحيح.

لقاء سويدان

أول تعليق من لقاء سويدان بعد خروجها من المستشفى

علقت لقاء سويدان عقب خروجها من المستشفى، من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله أنا خرجت من المستشفى.. وشكرا من قلبي لحبكم ولكل اللي كلمني وبعت لي ربنا يحفظكم.. وآسفة أني مش قادرة أرد على كل المكالمات".

لقاء سويدان

آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان

وحققت الفنانة لقاء سويدان نجاحا جماهيريا كبيرا بمسلسل الوصفة السحرية، الذي يعرض حاليًا عبر قناة DMC، بالإضافة لمنصة WATCH IT، ويتناول قضايا الزواج وكيفية حلها للوصول لحياة زوجية سعيدة ومستقرة.

مسلسل الوصفة السحرية من بطولة شيري عادل، عمر الشناوي، إسلام جمال، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، كارولين عزمي، لقاء سويدان، بسمة داود، هيدي كرم، وآخرين، وهو من تأليف ورشة هاني سرحان وإخراج خيري سالم.

لقاء سويدان