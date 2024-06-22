إلهام شاهين: مسلسل "ع امل" كشف زيف بعض الرجال المتسلطين

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين، على تهنئة الفنانة ماغي بو غصن على مسلسلها "ع امل" والذي شاركت به في الموسم الرمضاني الماضي، من خلال استضافة الاعلامية رضوى الشربيني لها، مشددة على أن دائمة الدفاع عن حقوق المرأة وحرياتها لأنها تدافع عن حيرة المرأة وخاصة الفئة البسيطة التي مازال الرجل يتحكم بها وتتعرض معه للقهر سواء من الأب أو الأخ أو تعنت الابن مع الام.



وتابعت الفنانة إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الفنانة ماغي بوغضن ضمن حلقتها مع الاعلامية رضوى الشربيني في برنامجها "هي وبس"، أن مسلسل ع أمل يعد رسالة قوية لكل الرجال المتسلطين والعمل كشف زيفهم، مشيدة بجميع عناصر العمل من الممثلين والديكور والملابس والإنتاج، لافتة إلى أنه كان من اقوي المسلسلات العربية وكان تتابعه بشغف، قائلة:" بحيكم من كل قلبي ودائما انا مدافعة عن حقوق المرأة مع الحفاظ على الفكرة".



وعلقت ماغي بو غضن، على اشادة الفنانة الهام شاهين قائلة: " شهادة كبيرة وقمت بالاحتفاظ بها لكي أري من خلالها تفاصيل المسلسل والقضية بطريقة مباشرة، ورأيك قام بإعطائي قيمة للمسلسل ولمن بذلوا مجهود خلاله، وتابعت قائلة: " شهادة كبيرة اعتز بيها وانا من الأشخاص اللى بتعلم من مسيرتك وحبيت المسلسل أكثر لأنك قدمتي في مشوارك قضايا متعددة ونتعلم من اخلاقك وتواضعك وأنت قدوة لكل ممثلات في الوطن العربي من أجل التوظيف الصحيح للتمثيل لان الفن رسالة".



جدير بالذكر، أن برنامج هي وبس، من تقديم الاعلامية رضوى الشربيني وتقدم خلاله فقرات متنوعة عن كل ما يخص المرأة من نصائح عبر المتخصصين وأخري متنوعة عن أحدث صيحات الموضة والأزياء والتطور، ويذاع فى تمام الساعة السادسة مساء، على شاشة قناة CBC.