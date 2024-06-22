كندة علوش عن إصابتها بالسرطان: "اتفقنا أنا وعمرو مانقولش لحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "حلقات خاصة" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ويعرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتطرقت "كندة" خلال حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكشفت لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان وعن السبب وراء عدم الكشف عن إصابتها بالمرض خلال الفترة الماضية، إلى جانب رحلتها مع العلاج ومساندة عائلتها وأصدقائها.

وعن رحلة إصابتها بمرض سرطان الثدي قالت: "مكنتش عايزة أحس أني عيانة وكان بيبقى صعب أوقات كتير، وكنت بنزل 4 ساعات لحد عيادة الدكتور وكانت الجلسة مرهقة جدًا، وبرجع بعدها 4 ساعات برضه، والاقي ولادي عاوزين يلعبوا وكنت ببقى مش قادرة لكن كنت بخبي ده والتفاصيل دي ساعدتني أني أعدي الرحلة بسلاسة وبساطة وإيجابية، الحقيقة أصحابي اللي حواليا كانوا مهتمين أوي وبيطمنوا عليا بشكل دائم وأنا اللي شوية كنت قافلة الباب وكانوا بيزعلوا مني".

وعن زوجها الفنان عمرو يوسف قالت: " أكيد فكرنا هنقول أو لا واتفقنا اننا مانقولش وأول ما طرحنا الفكرة قولنا مش هنقول، وليه مقولتش بعد ما عدى سنة وليه النهاردة بقول عشان مش عايزة أظهر وأنا تعبانة واقلق واحبط الناس".

يذكر أن آخر مشاركات الفنانة كندة علوش كان بفيلم "الأتوبيس الأصفر" الذي عرض لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي عام 2023.

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