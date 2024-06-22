شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تتألق بفستان مرصع فى آخر إطلالاتها بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت المطربة أنغام على الظهور بكامل أناقتها فى آخر إطلالة لها، ونشرت مجموعة صور لها بعد انتهائها من حفلها أمس ضمن فعاليات مهرجان موازين في المغرب، وارتدت في الصور التي شاركتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام فستانا باللون الموف مرصعا بالكثير من المجوهرات والإكسسوارات، لتلفت الانتباه لها بشكل كبير.

وسرعان ما حصدت الصور التي نشرتها المطربة أنغام على تفاعل كبير من جمهورها ومتابعيها بعد ظهورها بشكل راق في أحدث ظهور لها أمس، واستقبلت عدد كبير من التعليقات والإعجابات خلال ساعات قليلة.



أنغام في كامل أناقتها



احدث اطلاله للمطربة أنغام



المطربة أنغام

وأحيت النجمة أنغام أمس الجمعة حفلا غنائيا في المغرب ضمن فعاليات مهرجان موازين، وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أغانيها التي يحبها جمهورها، وسط تفاعل كبير من الحضور، إلى جانب حرصها على ارتداء علم المغرب خلال الحفل.

وقبل الحفل حرصت النجمة سميرة سعيد إلى إهداء بوكيه ورد إلى أنغام، لترحب بها في المغرب، ونشرت عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو لبوكيه الورد، معلقة عليه: "صديقتي وحبيبتي الراقية الجميلة الكبيرة سميرة سعيد ألف شكر".

وبعد الحفل، وجهت أنغام الشكر إلى جمهور المغرب، من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها على "إنستجرام"، حيث نشرت فيديوهات لها من الحفل، معلقة عليه: "تشرفت بلقاء جمهور المغرب العظيم".