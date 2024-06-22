شكرا لقرائتكم خبر عن الوصفة السحرية ودواعي السفر يتصدران الأكثر مشاهدة على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر مسلسل "الوصفة السحرية"، الذي يعرض حاليا قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة في مصر على منصة watch it الإلكترونية، بينما جاء في المركز الثاني مسلسل "دواعي السفر" الذي انقضى عرضه قبل عيد الأضحى.

أما في المركز الثالث جاء المسلسل الوثائقي "أم الدنيا"، بطولة النجمة سوسن بدر، يليه مسلسل بالطو بطولة النجم عصام عمر، أما في المركز الخامس جاء مسلسل "على باب العمارة" بطولة حاتم صلاح.

مسلسل الوصفة السحرية بطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة: مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيرى سالم.

أما مسلسل "دواعي السفر" بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.