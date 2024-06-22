شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى هدف مارادونا الشهير.. فيلم The Hand of God الوثائقى الأشهر توثيقاً للواقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزامناً مع الذكرى الأشهر فى تاريخ كرم القدم العالمية وبالتحديد الأرجنتينية، يحتفل جمهور الساحرة المستديرة اليوم بذكرى الهدف الأشهر في التاريخ والذي سجله الأسطورة الأرجنتينية دييجو مارادونا، الذي سجله باليد في شباك منتخب إنجلترا أثناء المباراة الربع النهائية من كأس العالم في المكسيك عام 1986، والتى فازت بها الأرجنتين 2 مقابل هدف قبل أن تمضي وتحقق لقبها العالمي الثاني ضد ألمانيا في النهائي.

وسبق وأنتج الكثير من شركات الإنتاج الكثير من الأعمال السينمائية والوثائقية والتسجيلية لتحليل لحظة تسجيل الهدف الذي وصفه الأسطورة فيما بعد بأبنه يد الله، ليثير موجهة كبيرة جدا من التساؤلات استمرت لعقود طويلة من الزمن، ويعد ابرز الاعمال التي تناولت قصة حياة الأسطورة الأرجنتينية الراحل هو فيلم The Hand of God، الذي فاز بالجائزة الفضية الكبرى للجنة التحكيم للمخرج باولو سورينتينو، في مهرجان فينسيا السينمائي الـ78 الذى أقيم عام 2021.

ومن المفاجأت أيضا هو بيع لكرة التي سجل بها الأسطورة الأرجنتينية الراحل مارادونا الهدف بقبضة يده بمبلغ خيالي.

فى عام 2022 تم بيع الكرة التى سجل بها الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو مارادونا هدفه باليد، فى مزاد عالمى فى لندن، بقيمة مليوني جنيه إسترليني "2.4 مليوني دولار"، والتى كانت مملوكة لحكم المباراة آنذاك التونسي علي بن ناصر.

تم استخدام الكرة المستوحاة من الهندسة المعمارية والجداريات لحضارة الآزتيك - لمدة 90 دقيقة كاملة من المباراة التي أقيمت في مكسيكو سيتي عام 1986، قبل سنوات من بدء نظام استخدام عدة كرات في المباراة، وفقًا لما ذكرته فرانس برس.

لقد فازت الأرجنتين بهدفين مقابل هدف وجاء الأول في الدقيقة 51 عندما اعترض اللاعب الانجليزي ستيف هودج كرة على مشارف منطقة جزاء إنجلترا وحاول إعادتها باتجاه حارس مرماه بيتر شيلتون، فركض مارادونا باتجاهها داخل المنطقة وارتقى لمتابعتها برأسه لحظة خروج الحارس لكنه استعمل يده لافتتاح التسجيل.

بعد أربع دقائق، ضرب مارادونا مرة أخرى ولم يكن هناك شك هذه المرة. استلم اللاعب الذي توفي عن 60 عامًا بسبب قصور في القلب عام 2020 الكرة في منتصف الملعب وتلاعب بأربعة مدافعين إنجليز، قبل أن يتخطى شيلتون ويسدد داخل المرمى الهدف الذي اختير "هدف القرن" في استطلاع للرأي أجراه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عام 2002.