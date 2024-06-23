" الكسرة الحقيقة".. كندة علوش تكشف عن إصابة والدتها بالسرطان بعد تعرضها لنفس المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "حلقات خاصة" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ويعرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتطرقت "كندة" خلال حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكشفت لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان وعن السبب وراء عدم الكشف عن إصابتها بالمرض خلال الفترة الماضية، إلى جانب رحلتها مع العلاج ومساندة عائلتها وأصدقائها.

وكشفت كندة عن اكتشافها إصابة والدتها بنفس المرض"السرطان" بعد شهر من إصابتها وقالت: " أي حد عارفني، عارف علاقتي بأمي هي صديقتي وسندي وربنا يخليها لي، ومن يوم ما اتجوزت وخلفت وهي معايا وهي من النوع اللي بيساعد من غير ما تحس بوجوده، وشالت معايا تقل كبير ومكنتش حاسة إن حد شايل التقل ده".

وأضافت: "والحقيقة الكسرة الحقيقة كانت إني بعد شهر اكتشفت إن ماما عندها نفس المرض في الثدي اليمين، ونوع الورم كان مختلف وكانت صدمة أكبر بكتير من معرفتي بإصابتي بالمرض، وكانت في سوريا ورجعت وكنت حريصة إني ماخدهاش معايا الجلسات عشان ما احسش إنها زعلانة، وقالت لي ان فيه كتلة كده وروحنا عند نفس الدكتورة وكلمني المعمل وقالي إن والدتك عندها نفس المرض، والخبطة دي هي إللي خدت مني وقت عشان استوعبها، ومفيش لثانية قولت ليه يارب انا وامي في نفس الوقت؟، قولت ربنا عاوز يوصل لي رسالة وهي اهتمي بمامتك اكتر اهتمي بصحتك اكتر وأنا مديكي نعمة".

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