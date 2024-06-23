"شعري وقع بنسبة 60%"..كندة علوش بعد إصابتها بالسرطان: "اشتريت باروكة وملبستهاش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حلت الفنانة كندة علوش ضيفة على برنامج "حلقات خاصة" تقديم الإعلامية منى الشاذلي ويعرض عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

وتطرقت "كندة" خلال حديثها عن علاقتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، وكشفت لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان وعن السبب وراء عدم الكشف عن إصابتها بالمرض خلال الفترة الماضية، إلى جانب رحلتها مع العلاج ومساندة عائلتها وأصدقائها.

وعن إصابتها هي ووالدتها بمرض السرطان قالت: "ماما عملت العملية وبدأنا أنا وهي ناخد جلسات الكيماوي مع بعض، وشعري وقع 60 % منه واشتريت باروكة وملبستهاش ووقع من كل راسي، مكانش فيه بؤر بس الحمد لله موقعش كله لكن ماما وقع كله وهي بتخاف مش زيي وكنت ببقى قلقانة وخايفة على خوفها".

وتابعت: "أكتر جملة كنا بنرددها مع بعض طول الوقت الحمد لله، وناس بيقولوا ابتلاء وناس بيقولوا مرض ولا لحظة اتعاملت معاه كده واتعاملت كأنها نعمة وربنا ميزني وعايز يلفت نظري لحاجة ويعلمني حاجات، وفي رحلة الحياة اللي بيعلمك مش بس الحاجات الحلوة مش من النجاح او السعادة، اللي بيساعدنا الانكسارات والوقعات لحظات الفشل لحظات الضعف، وربنا حب يعلمني من خلال الرحلة دي وعشان كده دايما بقول الحمد لله وأنا أكيد أحسن من ملايين الناس اللي اتعرضوا لنفس المرض بس كانت ظروفهم أسوأ".

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