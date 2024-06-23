شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة: "كلام حسام حبيب مظبوط وأخويا باعني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خصص الإعلامي عمرو أديب إحدى فقرات برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" للحديث عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بشأن التسجيلات الصوتية التي تخص زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، وقامت شيرين بتوضيح الأمر لجمهورها من خلال تسجيل صوتي عرضه أديب.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "أنا فوجئت بالي حصل على السوشيال ميديا من محمد أخويا وحسام وحبيت، وأردت التأكيد أن كلام حسام مظبوط جدًا وأخويا فعلا باعني".

واستكملت:"التصريح اللي نزل نزل من محامي محمد اللي مستولي على السوشيال ميديا ومضاله على عقد بيخليه يستفيد من السوشيال ميديا بتاعتي، وفيه أغاني جميلة جدًا جدًا عاملينها وشوية حاجات بتخلص عشان المشاكل مع الشركة المنتجة، لأن في حد كمان قاصد يقعدني في البيت وبنخلص الحاجات دي".

واستكملت: "عايزاكم متصدقوش أي حاجة من محمد عبد الوهاب وإن شاء الله الأغاني لما تنزل تعجبكم، بالرغم من أن المحكمة حكمت والقضاء المصري أن عقدي انتهى مع روتانا لكن هم لسه رافعين قضايا وموقفين الدنيا كلها وأنا واثقة في قضاء بلدي، واضطريت أرد لأني لقيت السوشيال ميديا مقلوبة".

وتابعت: "مش عايزة أضايقكم لإني عارفة ان كل واحد فيكم عنده مشاكل وهموم، وكل شوية شيرين شيرين والفترة اللي فاتت مكانش ليا تصريحات وانتوا أهلي وسندي وبتردوا غيبتي وبتقفوا لي وكمان بعد إذنكم في بيان رسمي في مكتب المحامي قنطوش وياريت ما تصدقوش غير البيانات اللي بتبقى تصريح مني شخصيا غير كده دي أكاذيب بشكركم يا حباييي وربنا يخليكم ليا".

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