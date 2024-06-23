شيرين عبد الوهاب تكشف: "في حد قاصد يقعدني في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خصص الإعلامي عمرو أديب إحدى فقرات برنامجه "الحكاية" الذي يعرض على قناة "Mbc مصر" للحديث عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب الأخيرة بشأن التسجيلات الصوتية التي تخص زوجها السابق الفنان حسام حبيب، وتصريحات شقيقها محمد عبد الوهاب، وقامت شيرين بتوضيح الأمر لجمهورها من خلال تسجيل صوتي عرضه أديب.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "عايزاكم متصدقوش أي حاجة من محمد عبد الوهاب وإن شاء الله الأغاني لما تنزل تعجبكم، بالرغم من أن المحكمة حكمت والقضاء المصري أن عقدي انتهى مع روتانا هم لسه رافعين قضايا وموقفين الدنيا كلها وأنا واثقة في قضاء بلدي وأنا اضطريت أرد لأن لقيت السوشيال ميديا مقلوبة، والحقيقة إن في حد قاصد يقعدني في البيت وليه مصلحة في هذا".

وتابعت: "مش عايزة أضايقكم لأني عارفة أن كل واحد فيكم عنده مشاكل وهموم، وكل شوية شيرين شيرين والفترة اللي فاتت مكانش ليا تصريحات وانتوا أهلي وسندي وبتردوا غيبتي وبتقفوا لي وكمان بعد إذنكم في بيان رسمي في مكتب المحامي ياسر قنطوش وياريت متصدقوش غير البيانات اللي تبقى تصريح مني شخصيا غير كده دي أكاذيب بشكركم يا حباييي وربنا يخليكم ليا".

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