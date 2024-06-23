إيمان العاصي بالحجاب وبسمة بوسيل بالـ "روب".. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

إيمان العاصي

ظهرت الفنانة إيمان العاصي وهي مرتدية الحجاب في أحدث ظهور لها عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام.

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل، صورة لها من أحدث ظهور عبر "ستوري" حسابها على إنستجرا، مرتدية "روب".

نسرين طافش

الفنانة نسرين طافش، نشرت جلسة تصوير أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحياة كريمة جدًّا .. كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور.. كن برييًا تماما من كل فساد وتلوث فكري، ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمناً أن المزيد سوف يأتي.. الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها أبدًا ! فهي لامتناهية، والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

حنان مطاوع

نشرت الفنانة حنان مطاوع، إطلالة أنيقة لها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا تكن أسهل ما في الحياة، ولا تكن أصعب ما فيها بل كن أنت الحياة بكل معانيها".

ماريتا الحلاني

ظهرت المطربة ماريتا الحلاني بصحبة والدها عاصي الحلاني، عبر حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لهما.

نيللي كريم

نشرت الفنانة نيللي كريم، إطلالة جريئة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، خطفت من خلالها الأنظار إليها.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب، بفستان أنيق، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث إطلالة لها.

بسمة

نشرت الفنانة بسمة، إطلالة سيلفي لها، عبر"ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

ميرنا جميل

ظهرت الفنانة ميرنا جميل، بـ"شورت قصير"، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، في أحدث ظهور لها.

كارولين عزمي

نشرت الفنانة كارولين عزمي، إطلالة أنيقة لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.