فن ومشاهير

"كل شئ قسمة ونصيب".. المطربة شذى تُعلن طلاقها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أعلنت المطربة شذى، طلاقها بشكل مفاجىء بعد زواج استمرّ لفترة قصيرة على رجل أعمال من خارج الوسط الفني.

وعلقت "شذى" على خبر انفصالها عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" قائلة: "كل شيء قسمة ونصيب".

وانهالت عليها التعليقات من الجمهور الذي تمنى لها حياة سعيدة، وطالبها بمزيد من الأعمال الفنية.

يذكر أن شذى طرحت مؤخرًا أغنية جديدة تحمل اسم "ناجحة"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعددًا من المنصات الموسيقية.

الأغنية من كلمات محمود كلازا، وألحان كريم نيازي، وتوزيع أحمد عبد السلام، والبوستر تصوير عماد قاسم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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