شكرا لقرائتكم خبر عن جديد جورج وسوف بتوقيع محمد يحيى وزيزو فاروق وملاك عادل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى سلطان الطرب الفنان جورج وسوف داخل أحد الاستوديوهات اللبنانية، من تسجيل أحدث أغانيه التي ستكون باللهجة المصرية وبتوقيع صناع مصريين بعد نجاحهم معا فى أغنية "نجم على" التى طرحت مؤخرا، حيث الكلمات للشاعر ملاك عادل واللحن محمد يحيي والتوزيع زيزو فاروق، وسوف يقوم وسوف بطرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها بطريقة الفيديو كليب خلال الأيام المقبلة.



جورج وسوف

يذكر أن النجم جورج وسوف ، يحيى حفلا غنائيًا فى دبى يوم 28 يونيو الشهر الحالى، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور، ويشاركه في الحفل المطرب الشامى.

وطرح مؤخرا سلطان الطرب الفنان جورج وسوف أحدث أغانيه باللهجة المصرية بعنوان "نجم عالي"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية بتوقيع فريق عمل مصري مكون من الملحن محمد يحيى والشاعر ملاك عادل والتوزيع لـ زيزو فاروق، وهي الأغنية التي تم تصويرها ككليب وتظهر فيها ديمة قندلفت.