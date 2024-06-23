شكرا لقرائتكم خبر عن "يا دمعي" أغنية لـ رامي جمال بتوقيع مصطفى العسال والموزع أماديو والان مع تفاصيل الخبر

يتعاون النجم رامي جمال في أغنيته الجديدة التي تحمل اسم يادمعى مع كل من الشاعر مصطفى حسن والملحن مصطفى العسال والموزع أماديو، ومن المقرر طرحها يوم الأربعاء المقبل وتحمل عدد من المفاجئات.

وشوّق مؤخرا النجم رامي جمال جمهوره بأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "يا دمعي"، ومن المقرر طرحها الأربعاء المقبل، وعلق عبر صفحته على إنستجرام: "يا دمعي أغنية مختلفة جدا حتى باين من البوستر إن الأغنية اسمها عكس صورتها، ميعادنا الأربعاء الجاي إن شاء الله، أنا بعتبرها من أهم التجارب الموسيقية اللي عملتها في مشواري، تحبوا أنزل منها تصبيرة ولا أنزلها الأربعاء مرة واحدة".

ونجاح كبير حققه رامى جمال بعد طرح ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خلينى أشوفك"، حيث تصدر تريند يوتيوب عقب طرح عدد كبير من الأغانى، حرص من خلالها على التنوع في المزيكا الذى يقدمها، وتصدر رامي ترند يوتيوب بعدد من الأغانى منها: "بيكلموني، إنت مين، شاهد الله".

وطرح النجم رامى جمال ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "خلينى أشوفك" يوم 24 شهر أبريل الماضى، وضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 15 أغنية من ضمنها خلينى أشوفك وبقول وأكدب وبضيع وقت وفستانك أبيض وشاهد الله، وأوقات وقلبى خام وعادى أنساك وأنت مين، وأهو وسوء تفاهم وقولى آه وذكريات هوانا، وبيكلمونى وأنسى اسمك.

وقال رامى جمال عن طرح ألبومه الجديد فى منشور على حسابه بموقع "إنستجرام": "أنتجت لنفسي أغنية عاملة إيه وبعدها لحظة بعادك، وبعدها هيبدأ يتكلم، وبعدها جيت متأخر، وبعدها دوخناك يا فراق، وبعدها هي حكاية وبعدها بُعده فارق، وبعدها أغنية ابن امبارح".

وأضاف رامي جمال: "شكرا لكل الصُناع من مُلحنين وشعراء وموزعين ومصورين وتيم إدارة الأعمال والسوشيال ميديا اللي تعبوا معايا، وشكرا ليكم جمهور محترم، ومُحب وبيشجعني إني أكمل أتمنى يكون مجهود الفترة دي عجبكم، وحابب أعرف ايه أكتر أغاني في دول حبيتوها"