شكرا لقرائتكم خبر عن ويزو عن فيلمها الجديد الراقصة والكونترباص: عبارة عن قصص منفصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة ويزو للمشاركة بفيلم جديد بعد نجاح اللعب مع العيال الذى يعرض حالياً خلال موسم أفلام عيد الأضحى، وفقاً لما أكدته لنا خلال تصريحات صحفية قالت فيها : "أستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير فيلم جديد هو الراقصة والكونترباص، وأجسد فيه دور راقصة، وهو فيلم من إخراج المخرج شادى على".

وأضافت ويزو عن الفيلم : " الفيلم عبارة عن قصص منفصلة، ويشارك فيه إلى جانبي مجموعة من الفنانين الذين أعتز بهم ".

من ناحية أخرى سبق وأشادت الفنانة ويزو بتجربتها في فيلم اللعب مع العيال للمخرج شريف عرفة، والذى انطلق في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي 12 يونيو للمنافسة في موسم أفلام عيد الأضحى 2024، مؤكدة لـ"الخليج 365" أن اختيار شريف عرفة لها من أجل المشاركة في الفيلم تعد مسئولية كبيرة بالنسبة لها.

وأشارت ويزو إلى أنها قدمت الكوميديا بشكل مختلف في اللعب مع العيال، وقامت بالتغيير من جلدها تمامًا حيث جاءت الكوميدية من المواقف الجادة التي تواجهها الشخصية لافتة إلى أن المخرج شريف عرفة لا يترك أي تفصيلة دون التوقف أمامها ويركز طوال الوقت على الالتزام بالنص في الكوميديا دون الخروج عنها.