شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى يشارك في بطولة فيلم سيكو سيكو مع عصام عمر وطه دسوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم خالد الصاوى في بطولة فيلم سيكو سيكو بطولة النجمين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، من إخراج عمر المهندس، حيث يقدم شخصية محورية في أحداث الفيلم الذى يعد من أبرز أفلام 2024، من إنتاج فيلم سكوير أحمد بدوى، حيث يعود فريق العمل للتصوير مجددا بعد الحصول على إجازة عيد الأضحى .

والفيلم من تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس، وهو أول البطولات المطلقة لهما في مجال السينما، ومن إنتاج المتحدة للإنتاج السينمائي وفيلم سكوير والمنتج أحمد بدوي، والمقرر عرضه فى نهاية عام 2024.

وقدم خالد الصاوى آخر آعماله مسلسل صدفة في رمضان الماضى، بطولة النجمة ريهام حجاج، وشارك في بطولته كلا من عصام السقا، رحاب الجمل، وأخرون، اخراج سامح عبد العزيز.



يشار الى أن آخر أعمال طه دسوقى مسلسل حالة خاصة وعرض في العام الماضى، وشارك في بطولة العمل كل من غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على سبع، لينا إيهاب، نبيل على ماهر، الطفل آدم وهدان، أدم النحاس وتأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجناينى.

كما شارك عصام عمر في بطولة مسلسل مسار اجبارى مع احمد داش، وشارك في بطولته كلا من صابرين، محمود البزاوى، بسمة، مى الغيطى، واخرون، اخراج هو سيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، مينا بباوى وإخراج نادين خان وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.