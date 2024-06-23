القومي للسينما يقيم ورشة حرفية الكتابة الإبداعية بمركز الثقافة السينمائية

ياسر رشاد - القاهرة - في إطار حرص وزارة الثقافة علي دعم المواهب السينمائية يقيم مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر "ورشة الكتابة الإبداعية" للدكتور الشريف منجود الكاتب ومدرب ورشة الخان للكتابة الإبداعية، معاون وزير الثقافة لشئون المتابعة.

وتستهدف الورشة عدد ٥٠ من المشاركين فئة عمرية ٢٠ فيما فوق والتي تتضمن التعرف علي كيفية خلق الأفكار ورسم الشخصيات والبناء الدرامي ومكونات الحس الدرامي والتتابع الزمني للأحداث.

كما تتضمن الورشة جزءا عمليا يتم فيه إكتساب الخبرات الفنية التي تتيح كتابة قصة قصيرة متكاملة وذلك من خلال عدة محاضرات تقام بالورشة تتناول الدراسة النظرية والعملية بشكل مكثف. حتي يتم تأهيل المشاركين تدريجيا لكتابة القصة القصيرة.

وقد أشار د.حسين بكر رئيس المركز إلي أنه من المقرر إقامة العديد من الورش السينمائية وذلك في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها مركز الثقافة السينمائية ويتم تنظيم هذه الورش مجانا للجمهور.

جدير بالذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف.

يبدأ مركز الثقافة السينمائية ٣٦ في تلقي طلبات الاشتراك إبتداء من الأربعاء ٢٦ مساءا من السادسة وحتي الثامنة مساء ويتم مليء استمارات الاشتراك بواسطة المشاركين مع ضرورة تقديم صورة من الرقم القومي .