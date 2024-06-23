شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام المخرج الراحل عاطف الطيب فى ذكرى رحيله.. أبرزها سواق الأتوبيس والبرىء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الأحد الموافق 23 يونيو مع ذكرى رحيل المخرج الكبير عاطف الطيب الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم، مخلفاً وراء أعمال عظيمة وبصمات لا تنسى في عالم السينما المصرية والعربية.

عاطف الطيب لم يكن مجرد مخرج بالنسبة لمن عمل معه في أي عمل، وإنما كان بمثابة حالة كبيرة فى الحياة الفنية، وهى الحالة التي امتدت إلى جمهوره ومحبيه ممن تفاعلوا مع أفلامه، بسبب قيمتها الكبيرة وتأثيرها على الشارع.

وخلال التقرير التالي نعرض معلومات عن المخرج الكبير الذى رحل عن عالمنا زي النهارده.

من أهم أفلام المخرج الراحل عاطف الطيب فيلم البرئ، ضد الحكومة وسواق الأتوبيس ، كشف المستور ، أبناء وقتلة ، الحب فوق هضبة الهرم ، كتيبة الإعدام، ملف فى الآداب، ليلة ساخنة.



فيلم البرىء



ولقد قدم المخرج الراحل 21 فيلما في 15 عامًا، دخل ثلاثة منها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية مما يحسب له كأحد أهم المخرجين في تاريخ الصناعة.