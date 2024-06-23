شكرا لقرائتكم خبر عن إبداع مبهر.. مصور سنغالي يدخِل نفسه إلى أماكن كان مستحيلا وجوده بها والان مع تفاصيل الخبر

إبداع فني من نوع جديد لعشاق الصور والتصوير بطلاه المصور البريطاني "لي شولمان" ومصور البورتريه الذاتي السنغالي "عمر فيكتور ديوب"، وهو استخدام الثنائي عدد من الصور العائلية في الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ويقومان بإدراج ديوب في سلسلة من المشاهد الحميمية، وفي أماكن غالبًا ما استبعِد فيها أصحاب البشرة السوداء بتلك الحقبة.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان

وعند النظر للمرة لأولى للصور تبدو أنها مجموعة الصور القديمة هذه طبيعية، لكن إذا أطلت وأمعنت النظر ستجد أنّ شخصا واحدا يبرز في الصور بشكل خاص وفي أماكن غالبًا ما استبعِد فيها أصحاب البشرة السوداء بتلك الحقبة.

ووفقا لموقع cnn فإن أصل هذه فقد اشتراها البريطاني شولمان من موقع eBay منذ سنوات من أجل سلسلة صور فوتوغرافية أخرى، وحفّزت مجموعة الصور القديمة تلك العديد من المشاريع الجانبية، من بينها هذه السلسلة، التي تحمل عنوان "Being There" أو "الوجود هناك"، التي شاهدت النور لأول مرة في معرض "Paris Photo" في نوفمبر عام 2023، وتحوّلت مؤخرًا إلى كتاب مصوّر.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان

وأشار الموقع الأمريكي إلى أن شولمان استلهم فكرة سلسلة "Being There" عندما لاحظ أن العديد من الصور تحتوي على مقعد فارغ وهو المقعد الذي غادره المصوّر من أجل التقاط الصورة.

وفي لقاء مع الشبكة الأمريكية CNN قال السنغالي "ديوب" عن هذه الصور، كون هذه الصور التقطت في أمريكا خلال فترة حركة الحقوق المدنيّة الأمريكية، شغل تفكيره كثيرًا وسرعان ما أصبح هذا الغياب معنويا، مضيفا: "تطوّرت فكرة الشخص المفقود من المقعد إلى رمز للعوالم والشعوب التي غالبًا ما يتم استبعادها من امتيازات أمريكا البيضاء".



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



بدور قال شولمان: "في كل مرة رأيت ذلك الكرسي رأيت عمر جالسا عليه"، مشيرا إلى سلسلة ديوب الذاتية التي تحمل عنوان Diaspora "الشتات"، التي تصوّر الأفارقة خارج أفريقيا خلال حقبات مختلفة من التاريخ، وبالمثل يستمر هذا الحس باللعب والفكاهة في سلسلة "Being There"،حيث يقدّم ديوب المبتسم في كثير من الأحيان حضورًا مرحا في كل صورة.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان

وبحسب cnn فإنه رغم أن المصورين لم يلتقيا قط، إلا أن شولمان يمتلك عددًا قليلًا من أعمال ديوب الفنية، الذي يتمتع بخبرة سابقة في هذا المجال، وقام شولمان وديوب بتنسيق اختيار الصور معًا.

وقال شولمان، كنا نبحث عن صور تغطّي نطاقًا واسعًا من الحياة كأنه ألبوم صور عائلي، وفي الصور تبرز كذلك علامات على الثراء من عطلة منتجع تزلّج ورحلة قصيرة في هاواي، إلى جانب مغامرات أكثر تواضعًا مثل نزهة على جانب الطريق ويوم في حديقة الحيوان.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان

وأضاف شولمان، تكشف الصور الحياة داخل المنازل أيضا، حيث يظهر ديوب غالبا في الجزء الخلفي من احتفالات أعياد الميلاد والتجمّعات العائلية الأخرى، ومهما كان الأمر اليومي فإن التقاط هذه اللحظات بالكاميرا يعد علامة على الامتياز العرقي والطبقي.

وفي صور أخرى، يظهر ديوب وهو يتجول في حمام سباحة عام ويتخرج من الكلية ويجلس داخل حانة مزدحمة، ويبرز ديوب وهو محاط بوجوه أشخاص بِيض، ويحتل مساحات كانت تفصل بين العرقين تاريخيًا في بعض الولايات الأمريكية.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان (3)

وأوضح ديوب، أن الإمكانات السياسية لهذه السلسلة جعلت من السهل جدًا بالنسبة له الانخراط فيها، مضيفا: "نحن نميل إلى النظر إلى التاريخ بنظرة مبهرة. وبذلك ننسى مدى سهولة عدم إفساح المجال لشخص مختلف"، مشيرا إلى أن هذه السلسلة تعد بمثابة "دعوة للنظر إلى حياتنا الحالية ورؤية عدد الأشخاص المختلفين عنا الذين نسمح لهم بالدخول إلى مجموعتنا الحميمة.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان

واستعان ديوب بالأزياء الخاصة بتلك الحقبة إضافة إلى شاشة خضراء وإضاءة تحاكي الإضاءة الموجود في كل صورة، وتمكن ديوب من إدخال نفسه في الصور خلال مرحلة ما بعد الإنتاج الرقمي، مضيفا أي ظلال أو ضبابية أو حركة في اللقطة.

وأشار شولمان، أن أحد أسباب نجاح ديوب هو النظرة التي ينظر بها أحيانًا نحو الكاميرا، حيث تشعر أنه يعرف المصور، ولم يقرر الثنائي ما إذا كان ديوب يجسّد دور الشخصية ذاتها في كل صورة، أو يظهر كمسافر عبر الزمن.



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان



مشروع المصور السنغالي عمر ديوب والمصمم البريطاني شولمان (6)