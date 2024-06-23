شكرا لقرائتكم خبر عن جوناثان ماجورز باكيا: أنا غير مثالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قاوم الممثل العالمى جوناثان ماجورز دموعه عندما تسلم "جائزة المثابرة" في لوس أنجلوس، معترفًا بأنه "غير مثالي"، وذلك بعدما حكم على ماجورز في أبريل الماضي بالسجن لمدة عام مع الاستشارة في مجال العنف المنزلي بعد إدانته بالاعتداء على صديقته السابقة جريس جباري ومضايقتها.

وبعد المحاكمة التى استمرت أسبوعين، أُمر بإكمال برنامج شخصي مدته 52 أسبوعًا في لوس أنجلوس، ونفى مايجورز دائما مزاعم الاعتداء.

وتجنب ماجورز البالغ من العمر 34 عاما عقوبة السجن لارتكابه هذه الجريمة، والتي كانت ستؤدي إلى سجنه لمدة عام واحد.

ومن ثم تم تكريم ماجورز بـ "جائزة المثابرة" من قبل Hollywood Unlocked، وهي منظمة إعلامية ترفيهية، واستخدم خطاب قبوله لتقديم بعض من أفكاره، حيث صرح قائلا وهو يبكى:" أنا غير كامل، لدي عيوب، وأنا أعترف بها".

وتابع ماجورز: "المثابرة تعني ماذا؟ تعني الإصرار على فعل الشيء رغم صعوبته أو تأخيره، والله الذي أعبده قد وضعني في موقف اضطررت فيه إلى تجسيد هذه الكلمة أكثر مما تمنيت أو أردت".

وأضاف ماجورز: "نحن نعيش في عالم يتم فيه دعم الرجال، وخاصة الرجال السود، كأبطال خارقين أو أشرار خارقين، لكنني أدركت شخصيًا أنني لست شيئًا من ذلك، أنا مجرد ذلك الرجل الذي تم اختبار إيمانه، وقد تعززت بهذه الشهادة."

وشكر مايجورز الذين وقفوا إلى جانبه خلال مشاكله القانونية، بما في ذلك والدته وصديقته وأخواته وابنته، بالإضافة إلى الأصدقاء البارزين بما في ذلك ويل سميث وتايلر بيري وديفيد أويلوو.