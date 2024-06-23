الأوبرا تحتفل بثورة 30 يونيو بحفل غنائى بقيادة المايسترو مصطفى حلمى

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القاهرة - سامية سيد - تحتفل دار الأوبرا المصرية بقيادة دكتورة لمياء زايد بثورة 30 يونيو بإقامة حفل غنائى بعنوان "ثورة شعب" تحت قيادة د.مصطفى حلمى ويحييه نجوم الأوبرا كلاً من: أشرف وليد، أحمد سعيد، محمد حسن، أحمد عفت، محمد متولى، مؤمن خليل، أحمد عصام، غاده آدم، حنان عصام، مى حسن، ايناس عز الدين، منار سمير، فرح الموجى، على المسرح الكبير يوم الأحد 30 يوينو2024 الساعة 8.30 مساء.



احتفالية ثورة 30 يونيو

يذكر أن فى إطار فعاليات الثقافة المصرية التنويرية لمواكبة التطور وتطوير أدواته للارتقاء بالموسيقى والفنون، تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافى والفكرى فى السابعة مساء الإثنين 24 يونيو على المسرح الصغير صالون الأوبرا الثقافى بعنوان "الموسيقى فى عصر الذكاء الاصطناعى فرص وتحديات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين