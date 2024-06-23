شكرا لقرائتكم خبر عن جيينفر لوبيز تستمتع بالصيف في إيطاليا بدون بن أفليك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت جينيفر لوبيز لـ بن أفليك ما يفتقده عندما ظهرت وهي تستمع أثناء رحلة فاخرة إلى إيطاليا مع الأصدقاء وسط شائعات عن مشاكلهم الزوجية.



جينفر علي يخت بايطاليا



جينيفر لوبيز في ايطاليا بدون بن افليك



جينيفر لوبيز في رحلة بحرية

أثناء استمتاع جينيفر لوبيز برحلتها إلى بوسيتانو بقي زوجها البالغ من العمر 51 عامًا في المنزل في لوس أنجلوس، وحسب ما نشر موقع الديلي ميل بدت النجمة البالغة من العمر 54 عامًا تقضي وقتًا ممتعًا أثناء تجولها حول الجانب الغربي من ساحل أمالفي على متن قارب سريع.



جينيفر برفقة اصدقائها

وقال شاهد عيان لموقع DailyMail.com ان صاحبة اغنية Let's Get Loud ظهرت في "معنويات مرتفعة" وهي تنطلق مع الأصدقاء وظهرت وهي ترقص وتستمتع على متن القارب.



جينيفر لوبيز بدون افليك وسط شائعات الانفصال

بالإضافة إلى الاستمتاع بالمناظر الخلابة من حولها، قامت الأم الطفلين، التي تشارك توأمها البالغان من العمر 16 عامًا ماكس وإيمي مع زوجها السابق مارك أنتوني، بالتقاط صور سيلفي من زوايا مختلفة.



جينيفر لوبيز تستمتع في يخت

والمفارقة انه علي مر السنين، كان أفليك مغرم بركوب القوارب مع لوبيز، لكنها ظهرت وحيدة في ظل خلافته مع لوبيز.

ورغم شائعات الانفصال التى تطاردها لا تزال النجمة العالمية جينيفر لوبيز ترتدي خاتم زواجها، عندما شوهدت أثناء توجهها لتناول العشاء في مطعم جورجيو بالدي في سانتا مونيكا، وحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطانى، تعيش الممثلة البالغة من العمر 54 عامًا، فترة من الاضطرابات الشخصية والمهنية، مع إلغاء جولة لها مؤخرًا، وشائعات عن مشاكل زوجية مع بن أفليك.