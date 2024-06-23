شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ألف جنيه إسترلينى.. قيمة إجازة تايلور سويفت فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

أثيرت أنباء عن طلب تايلور سويفت إجازة بقيمة 15 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيًا في كوتسوولدز خلال حفلاتها الموسيقية في لندن، وحسب ما نشر موقع الديلى ميل يعتقد أن المغنية البالغة من العمر 34 عامًا، والتي يدعمها صديقها لاعب كرة القدم ترافيس كيلسى أثناء وجودها في المملكة المتحدة، تقيم فى مزرعة فاخرة، وفقًا لصحيفة ذا صن.

ويقال إنها على بعد مسافة قصيرة جدا من بعض أكبر المشاهير فى المملكة المتحدة بما فى ذلك بوش وبيكس، وسيمون كويل وأماندا هولدن.

يقال إن العقار الفخم، الذى يقع بالقرب من Chipping Norton، مزود بحوض سباحة كبير خاص به وملعب تنس فخم.

وقال مصدر: "خارج المسرح، تايلور متواضعة جدًا وتحب وسائل الراحة المنزلية، ويُزعم أن ترافيس وصل إلى المملكة المتحدة يوم الخميس لدعم المغنية فى أول ليلة لها فى جولتها فى لندن.

ووصلت عائلة Kelce إلى لندن لحضور حفل Taylor's Eras Tour فى لندن، حيث انضم إلى ترافيس شقيقه جيسون وأخت زوجته كايلى ووالده إد فى ويمبلى.

ظهر ترافيس، 34 عامًا، فى ملابس مريحة، وهو يرتدى قبعة بيضاء لفريق الولايات المتحدة الأمريكية للألعاب الأولمبية وقميص بولو أسود، يتناسب مع لون شورته، لقد صافح سكوت سويفت ووالد تايلور عند وصوله إلى العرض الذى نفد بالكامل، وشوهد وهو يوزع بعض أساور الصداقة التى صنعتها تايلور قبل الحفل.