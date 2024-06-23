شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوي يستعيد ذكرياته مع والدته سمية الألفي بصور في مونت كارلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفنان أحمد الفيشاوي، على استعادة الذكريات مع والدته الفنانة سمية الألفي، اثناء رحلاتهم الصيفية لمدينة مونت كارلو، ونشر الصور التي عادت الى صيف 2009 عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، والتي ظهرا فيها وهما يتجولان في شوارع المدينة وعلى الكورنيش، وكتب " بحبك اوي يا أمي".

وسبق وأصيبت الفنانة سمية الألفى منذ أسابيع باختناق إثر حريق داخل شقتها فى نطاق دائرة قسم الجيزة وتم إسعافها بالمكان.

وكشف المخرج طارق العريان منذ أيام، عن سبب غياب أحمد الفيشاوي عن أحداث الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، مشيرا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالفيلم، إلى أن قرار عمل الفيلم جاء خلال أسبوعين فقط، وكان مجرد فكرة وليس إسكربت مكتوب.



الفيشاوي ووالدته



جولة الفيشاوي مع والدته في شوارع مونت كارلو



الفنانة سمية الألفي



احمد الفيشاوي مع والدته



الفيشاوي ووالدته سمية الألفي

وتابع: "عشان كدا جمعنا الأبطال بصعوبة، وكان وقتها أحمد الفيشاوي بيصور أكتر من فيلم وكان صعب يدخل الفيلم"، موضحا أن الفيلم كانت مدته ساعتين وثلث قبل عمليات المونتاج.

وكان آخر أعمال أحمد الفيشاوي فيلم "بنقدر ظروفك" والذى شارك فى بطولته مي سليم، نسرين طافش، محمد محمود، عارفة عبد الرسول، محمود حافظ، طاهر أبو ليلة، يوسف وائل نور، يوسف الأسدي، إبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم وتدور أحداثه في إطار اجتماعى شعبى لايت.