يعيش حالة من النشاط الفني.. نادر الأتات يحقق مزيداً من النجاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم اللبناني نادر الأتات حالة من النشاط الفني منذ بداية موسم حفلات الصيف، إذ يتنقل من بلد لآخر للقاء جمهوره في حفلات تكلّلت جميعها بالنجاح، بالإضافة إلى إحيائه أكبر حفلات الزفاف في لبنان والبلدان العربية.

وبعد مرور 4 أسابيع على طرحه لأغنية “مش بس حبيبك”، لازال نادر الأتات يحصد نجاح الأغنية التي تصدّرت الترند بعد صدورها.

وحققت الأغنية أكثر من 7 مليون مشاهدة عبر قناة نادر الأتات على موقع “يوتيوب”، كما سيطرت الأغنية على المراتب الأولى في البرامج المختصة بسباق الأغنيات بعدد من البلدان العربية.

وتحظى الأغنية برواج واسع بين الجمهور وذلك يظهر في الفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي لمتابعين يستمعون إلى الأغنية في مختلف البلدان العربية ودول الإنتشار.

أغنية “مش بس حبيبك” هي من توزيع عمر صباغ والكليب من إخراج سعيد الماروق وإنتاج نادر الأتات.