كارول سماحة نجمة موازين وقلب الجمهور المغربي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تقتصر زيارة النجمة اللبنانية كارول سماحة إلى المغرب فقط للمشاركة بمهرجان موازين العالمي في المغرب ولكن تم تكريمها من قبل السفير اللبناني في المغرب زياد عطالله والسفارة اللبنانية مدينة الرباط بحضور شخصيات سياسية وإجتماعية بارزة وكوكبة من أهل الصحافة والإعلام في المغرب.

كارول سماحة لمست حب الجمهور المغربي الدافىء الذي احاطها بالكثير من الحب، وعبّرت عن سعادتها بحفاوة الاستقبال الذي لاقته منذ لحظة وصولها الى المغرب من خلال صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “بيكبر قلبي لمّا قول أنا من لبنان، شكر كبير لسعادة السفير زياد عطالله والسفارة اللبنانية بالمغرب على تقديركن لمشواري الفني، بهدي هالتكريم لبلدي وبتمنى نبقى عم نقدّم أحلى صورة عنه لكل العالم”.

وتابعت: “ولكل المحبين بالمغرب، صعب اقدر عبّر عن فرحتي بمحبتكن واهتمامكن واستقبالكن وكرم ضيافتكن من لحظة اللي وصلت فيها على المغرب.. بحبكن كتير والليلة موعدنا بأحلى حفلة بالافتتاح الرسمي لمهرجان موازين”.

لم تعش كارول سماحة نجومية متضخمة في المغرب بل كانت قريبة من اهل الصحافة والاعلام والمعجبين وكل من التقت بهم في الشارع. تحدثت معهم، مازحتهم وعبرت عن محبتها الكبيرة لهذا البلد العظيم واهله وغادرت الرباط بتأثر شديد وحزن على فراق من جعلوا من اقامتها في الرباط متعة لا توصف.

على مسرح محمد الخامس الوطني، سحرت كارول سماحة الجمهور بأدائها لأجمل وأشهر أغانيها وذلك ضمن فعاليات مهرجان موازين ايقاعات العالم، حيث سافر الجمهور الذي توافد لحضورها، بين قديمها وجديدها خاصة بعدما قدمت باقة منوعة من الاغاني باللهجة المصرية، اللبنانية وفاجأت جمهورها في المغرب بأداء رائع لأغنية “هي هي” لنجمة الأغنية المغربية الحاجة الحمداوية.

كان أداء كارول على مسرح محمد الخامس أكثر من رائع، حيث ظهر بوضوح تفاعل الجمهور مع أغنياتها الرومنسية والإيقاعية وصوتها المليء بالاحساس والدفء والشجن وطلتها الراقية حيث اختارت ان تطل بجامبسوت أزرق اللون انيق وكلاسيكي. تمايلت على المسرح، رقص قلبها فرحا وكالفراشة كانت تطير من شدة السعادة التي ترجمتها ابداعا وتجل.

كارول سماحة عبرت عن سعادتها بهذه المشاركة ضمن المهرجان من خلال تقديم اجمل ما لديها من اغاني واداء وصوت ورقي على المسرح.

الجمهور عبّر عن اعجابه بالحفل بتغريدات اطلقها على موقع تويتر معتبراً انه سافر بنزهة مع اغاني كارول الى الفن الراقي.

كارول كانت تنتظر هذا اللقاء الذي جمعها مع اهلها في المغرب بفارغ الصبر. وبدوره جمهور موازين كان ينتظر هذا الحفل كي يلتقي بنجمته المحبوبة التي رفعت وترفع اسم لبنان اينما حلّت.