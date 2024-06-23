نادي سينما الأوبرا يعرض "جحر الفئران" بالمسرح الصغير

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم دار الأوبرا، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، ضمن نشاطها الثقافي والفكري عرض جديد لنادى السينما لفيلم "جحر الفئران"، وذلك في السابعه مساء الأربعاء ٢٦ يونيو علي المسرح الصغير، في إطار اهتمام الثقافه المصرية بمختلف مجالات الإبداع.

حجر الفئران، تأليف وإخراج محمد السمان وبطولة رنا خطاب، وهو فيلم إجتماعى إنتاج ٢٠٢٣و مدته ٩٠ دقيقه، تدور أحداثه حول شابة تضطر لمخالفة مبادئها للحصول على سبعة آلاف جنيه يتوقف عليهم مصير وإستقرار أسرتها بالكامل.

يعقب عرض الفيلم، لقاء مفتوح مع مخرج الفيلم محمد السمان والبطلة رنا خطاب.

يذكر أن الفيلم، نال إشادة كبيرة من النقاد والجمهور بعد عرضه الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ومهرجان عمان السينمائي الدولي، حيث حصلت الفنانة رنا خطاب على جائزة أحسن ممثلة، كما حصلت مؤخرًا على ثاني جوائزها بمهرجان بريكس السينمائي في روسيا والذي يُعد جزءًا من مهرجان موسكو السينمائي الدولي.