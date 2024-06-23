شكرا لقرائتكم خبر عن مرام علي تشعل حفل نانسى عجرم في تركيا برقصها على أغنية حبك سفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت النجمة نانسى عجرم، حفلاً غنائيًا يوم 21 يونيو الشهر الحالى في إسطنبول بتركيا، وغنت نانسى أغانيها المحببة لجمهورها، ولكن الفنانة السورية مرام علي أشعلت الحفل برقصها أمام المسرح مع نانسى على أغنية "حبك سفاح" وسط تصفيق الحضور.

مرام علي تتصدر تريند جوجل

وبعد الحفل تصدر اسم مرام علي تريند جوجل، وتفاعل رواد السوشيال ميديا بكثره مع الفيديو، كما نشرت مرام علي صورة لها مع نانسى عجرم من الحفل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت عليها قائلة :" وتمضى الأيام".



مرام علي و نانسى عجرم

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

يشار إلى أن نانسى عجرم، قد طرحت أكثر من أغنية جديدة وأحيت حفلات عديدة فى الوطن العربى و فى الولايات المتحدة الأمريكية، و الأغانى هي "يا عيد"، احتفالاً بالكريسماس والأغنية كلمات وتلحين سليم عساف وتوزيع باسم رزق، وكليب أغنيتها الجديدة "علشانك"، عبر يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وأغنية "صح صح" وتعاونت فيها مع الدى جى العالمى مارشميلو، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودى سعيد.