شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش توجه نصائح لمتابعيها للاستمتاع بالحياة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الفنانة نسرين طافش، نصائح لمتابعيها وجمهورها للاستمتاع بالحياة، وكتبت بوست لها عبر حسابها الشخصي بموقع انستجرام، مصحوباً بعدد من الصور التي التقطتها على ضفاف البحر والتى ارتدت فيها اطلاله بتوقيع christian dior، وكتبت "الحياة كريمة جدًّا، كل ما عليك هو أن تكون مُتلقِّيًا وأن تتقبل الظلام كما تتقبل النور".

وأضافت نسرين طافش "كن بريئا تمامًا من كلِّ فساد وتلوث فكري، ليكن عقلك صامتًا ومحبًّا، مؤمناً أن المزيد سوف يأتي، الحياة واسعة جدًّا، مهما اكتشفنا منها لن نستطيع أن نستنفذها ابدا! فهي لامتناهية، والسر يكمُن في العمق، فوق الزمان وفوق المكان".

وتسلمت الفنانة نسرين طافش، 4 شهادات من جدول محكمة جنوب الجيزة، تفيد انتهاء قضية حبسها 3 سنوات فى واقعة شيك بدون رصيد بالتصالح، وتسليم تلك الشهادات إلى مكتب النائب العام لرفع إدراج الفنانة من قوائم المنع من السفر.

وقال المحامي محمد إسماعيل دفاع الفنانة نسرين طافش أنه تسلم 4 شهادات من جدول محكمة جنوب الجيزة لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر وذلك لسابقة صدور قرار رقم 454099 بتاريخ 26 يوليو 2023 بمنعها من السفر.



نسرين طافش في احدث ظهور



نسرين طافش

وأوضح دفاع نسرين طافش في تصريح صحفي لـ"الخليج 365"بأنه سلم الشهادات الـ 4 لعدد من الجهات منها الجوازات والهجرة، والمباحث الجنائية.

وأضاف أن هناك إجراءات تمت بشكل إلكتروني وفقاً للتحول الرقمى بالنيابة العامة، لافتاً إلى قرار رفع اسمها من قائمة الممنوعين من السفر خلال ساعات.



طافش على ضفاف البحر