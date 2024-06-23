رويدا عطية تعتزل الغناء: “سأكمل مسيرتي كأم”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة السورية رويدا عطية اعتزالها الغناء من أجل حياتها الأسرية، إذ قررت الإبتعاد عن مجال الفن والتفرغ لأسرتها وتربية ابنتها.

وعلقت رويدا عطية، قائلة: “لن أعود خلص، سأكمل مسيرتي كأم، الله يحفظ ابني ويحفظ كل أولاد العالم”.

وتغيب رويدا عطية عن جمهورها حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولا تنشر أي صور أو فيديوهات عبر حساباتها منذ عام.

رويدا عطية مواليد يوليو 1982 والدها سوري ووالدتها مصرية.

شاركت رويدا عطية في برنامج المواهب “سوبر ستار” بموسمه الأول على تلفزيون المستقبل وحصلت على المرتبة الثانية، أصدرت ألبومها الأول من نظرة” وجميع أغانيه من ألحان وإنتاج عماد شمس الدين، ثم كان ألبومها الثاني عام 2005 بعنوان “خصامك مر” كما قدمت دويتو “هيدا لبنان” مع الفنان الكبير الراحل وديع الصافي.

غابت رويدا عطية لسنوات عن الساحة الفنية ثم عادت مجددا بأغنية “مرسي” عام 2014 وبعدها طرحت أكثر من أغنية منفردة.

تزوجت رويدا عطية للمرة الأولى في سن 17 عاما، رغم معارضة أسرتها، وانفصلت عام 2006، تزوجت بعدها من رجل أعمال لبناني ورزقت بابنها الأول الذي أطلقت عليه اسم “زين”، تواجدت بعدها على الساحة الفنية وأحيت حفلات، ثم قررت الابتعاد والاعتناء بأسرتها.