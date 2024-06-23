بعد إصابتها بالسرطان.. مي كساب تدعم كندة علوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

حرصت الفنانة مي كساب على دعم الفنانة كندة علوش، بعدما كشفت الأخيرة عن إصابتها بمرض سرطان الثدي.

ونشرت مي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة لـ كندة علوش مع زوجها عمرو يوسف، وعلقت: "ربنا يتم شفاكي على خير، ويخليكي لأولادك وجوزك، وكل اللي بيحبوكي ودايما ضهر وسند لبعض يا ولاد الأصول".

وكشفت كندة علوش خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي عن إصابتها بسرطان الثدي وقالت: "لسه بتلقى العلاج لسه مخلصة العلاج الإشعاعي، 6 أشهر من العلاج الكيماوي بعد العملية الورم اللي كان عندي تطلب كل ده، وجود 9 أورام خبيثة بعد ولادة ابني بـ 9 أشهر، كان بقاله فترة ولما عرفت بعد أقل من أسبوع، كنت باخد أول جلسة كيماوي".

يذكر أن أخر أعمال كندة علوش، كان فيلم "نزوح" الذي عُرض على منصة شاهد، بطولة سامر المصري، هالة زين، تأليف وإخراج سؤدد كعدان.

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