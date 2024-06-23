ماغي بوغصن: استلهمت شخصيتي في "ع أمل" من رضوى الشربيني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قالت الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن في أول ظهور لها مع الإعلامية رضوي الشربيني في برنامج "هي وبس" على قناة سي بي سي سفرة، إنها تحب الحقيقة وتسردها دون حواجز أو تزييف.

وأعربت ماغي عن حبها للشعب المصري، ولشخصية رضوى الشربيني ودفاعها عن المرأة وحقوقها بشكل مستمر، لافتة إلى أن شخصية يسار تشبه رضوى في برنامجها هي وبس، وكيف تحولت حياتها بعد أن أصبحت مقدمة برامج مشهورة، مشددة على أن شخصية يسار تعرضت للتطرف في حياتها مما أدى لتورطها في حدوث جريمة قتل لأنها استمعت من طرف واحد فقط.

وأضافت أنها استلهمت العديد من التفاصيل والصفات أثناء تحضيرها للمسلسل وخاصة في شخصية يسار من رضوى الشربيني ومصطلحاتها مثل "اللى شارينا ميتشرطش علينا، شاء من شاء وأبى من أبى"، وتابعت أنها تعاطفت مع شخصية يسار وأحبتها في بعض الصفات من بينها تأثرها الشديد وحزنها الذي كان يظهر بشكل واضح في عينيها حتى بعد انتهاء التصوير.

ماغي بوغصن شاركت في رمضان 2024 بمسلسل ع أمل، بطولة مهيار خضور وبديع أبو شقرا، إخراج رامي حنا.