تفاصيل تنازل رضا البحراوي عن بلاغه ضد شقيق محمود كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف عمرو البحراوي، شقيق المطرب رضا البحراوي، تفاصيل انتهاء الأزمة التي نشبت بين شقيقه، وفتحي عبدالمنعم، شقيق لاعب النادي الأهلي محمود كهربا.

عمرو البحراوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "رضا بالفعل استجاب لمبادرة محمود كهربا، ووافق على التنازل رسميا عن المحضر، الذي حرره ضد فتحي عبدالمنعم".

وتابع: "كهربا، عرض على رضا التكفل بإصلاح السيارة، لكن شقيقي، تقديرا له، لم يقبل ذلك، وقال لهم مسامحه لوجه الله".

المطرب رضا البحراوي، كان قد قدم بلاغا في قسم شرطة المعادي، بتضرره من فتحي عبدالمنعم "شقيق لاعب الأهلي محمود كهربا"، وآخرين بالاعتداء عليه وتكسير سيارته.