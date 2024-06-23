صلاح عبدالله يكشف كواليس تصوير مشاهده في "عصابة الماكس" بالقصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

كشف الفنان صلاح عبدالله عن صور جديدة، من كواليس فيلمه "عصابة الماكس"، المعروض حاليا ضمن سباق موسم عيد الأضحى السينمائي.

ونشر "صلاح" صورا أثناء تواجده في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، برفقة عدد من النجوم بينهم: أحمد فهمي، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق: "كواليس فيلم عصابة الماكس مع الناس العسل، فيلم عيد الأضحى بجميع دور العرض".

وانهالت عليه تعليقات من متابعيه، وجاءت كالتالي: "الله يديك الصحة، منور الدنيا، منور يا عم صلاح، العالمي".

تدور أحداث فيلم "عصابة الماكس" في إطار كوميدي حول "المكسيكي" الذي اعتاد القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون مساعدة، يتورط في عملية كبيرة تحتاج للاستعانة بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشاكل تهدد نجاح العملية، تأليف أمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان.

عصابة الماكس تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، إخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، محمد أسامة (أوس أوس)، حاتم صلاح، ومجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، بينهم: أحمد السقا، كريم فهمي، حمو بيكا، هشام ماجد، محمد ثروت، خالد الصاوي.

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